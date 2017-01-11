В Аургазинском районе кирпичные заводы погасили пятимиллионную задолженность по зарплате

ООО «Кызыл Таш» и ООО «Керамика» рассчитались по долгам только после вмешательства прокуратуры.

С сентября по октябрь ООО «Керамика» не выплатило 156 работникам более пяти миллионов рублей, а «Кызыл Таш» задолжало более 400 тысяч, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В дело вмешалась прокуратура и добилась полного погашения задолженности. Кроме того, республиканская госинспекция труда оштрафовала предприятия на 60 тысяч рублей.