"Торос" проиграл "Ермаку" в овертайме - 2:3

Нефтекамцы с неудачи начали турне по городам Сибири и Казахстана.

Первым соперником "Тороса" в чемпионате Высшей хоккейной лиги после новогоднего перерыва стал ангарский "Ермак". Сибиряки и нефтекамцы тесно соседствуют в турнирной таблице. что определило характер поединка.

Нельзя сказать, что матч получился очень зрелищным, на действиях игроков сказывалась ответственность за результат. Такие игры заброшенными шайбами не изобилуют. В первом периоде их было всего две - на точный бросок хозяев "Торос" ответил голом в исполнении Алексея Гришина.

Во втором отрезке зрители результативных действий не увидели, а в третьем "Ермак" вышел вперед и принялся всей командой играть на удержание счета. Такая тактика успеха не имела - за пять минут до конца Егор Дубровский вновь выравнял ситуацию на площадке. А в овертайме Ангарск забил и победил - 3:2 (1:1; 0:0; 1:1; ОТ-1:0), сообщает пресс-служба "Тороса".