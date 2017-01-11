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11.01.17 | 06:43 НОВОСТИ | Архив новостей
"Торос" проиграл "Ермаку" в овертайме - 2:3
Нефтекамцы с неудачи начали турне по городам Сибири и Казахстана.
Первым соперником "Тороса" в чемпионате Высшей хоккейной лиги после новогоднего перерыва стал ангарский "Ермак". Сибиряки и нефтекамцы тесно соседствуют в турнирной таблице. что определило характер поединка.
Нельзя сказать, что матч получился очень зрелищным, на действиях игроков сказывалась ответственность за результат. Такие игры заброшенными шайбами не изобилуют. В первом периоде их было всего две - на точный бросок хозяев "Торос" ответил голом в исполнении Алексея Гришина.
Во втором отрезке зрители результативных действий не увидели, а в третьем "Ермак" вышел вперед и принялся всей командой играть на удержание счета. Такая тактика успеха не имела - за пять минут до конца Егор Дубровский вновь выравнял ситуацию на площадке. А в овертайме Ангарск забил и победил - 3:2 (1:1; 0:0; 1:1; ОТ-1:0), сообщает пресс-служба "Тороса".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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