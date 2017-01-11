"Салават Юлаев" одержал волевую победу над "Спартаком" - 5:3

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Спартак" (Москва) - 5:3 (0:2; 4:0; 1:1). Шайбы забросили: Т. Мертл (21-я мин., бол.), К. Капризов (23 и 35), А. Логинов (39, бол.), Д. Куляш (60, п. в.) - у хозяев: Р. Стоа (1), Д. Калинин (9, бол.), А. Кириллов (55) - у гостей.

Для юлаевцев стало дурной традицией провально начинать матчи. Уже на первой минуте гости открыли счет, а к середине стартового периода удвоили свое преимущес тво. При этом у нас до конца матча был удален защитник Денис Бодров.

Поражение в этой встрече ставило под серьезные опасения попадание уфимцев в розыгрыш кубка Гагарина. Кто-то должен был взять игру на себя, повести команду за собой. Таким лидером стал самый молодой из юлаевцев Кирилл Капризов.

Лучший игрок недавно завершившегося чемпионата мира уже в первом периоде создал несколько острых ситуаций у московских ворот. А во втором усилиями ударного звена хозяев, где заправлял Кирилл, "Спартак" был буквально раздавлен. Забегая вперед, скажем, что в этот вечер Капризов кроме двух заброшенных шайб сделал две голевые передачи. Отметим и шведа Линуса Умарка - на его счету три результативных паса.

В третьем отрезке "Салават Юлаев" попытался сыграть академично, по счету. Но такой хоккей сегодня - не его стихия. Все вновь предельно обострилось в концовке, когда гости забили и пошли на решающий штурм. Заменив вратаря шестым полевым игроком, "Спартак" был близок к успеху. Но блеснул реакцией и хладнокровием в уфимских воротах Никлас Сведберг. А на последней минуте все тот же Капризов организовал вылазку к пустым воротам соперника, завершил которцю точным броском Денис Куляш.

Набрано три полноценных очка. Такого юлаевцам не удавалось без малого полтора месяца, с конца ноября. Но нужно трезво оценить успех. Команда классом выше "Спартака" наверняка не простила бы стартовый провал. Именно с такими клубами юлаевцам предстоит играть на финише регулярного чемпионата, до конца которого - 11 матчей. Шесть из них юлаевцы проведут на выезде.