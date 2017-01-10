Житель Башкирии сбросил с пятого этажа собутыльницу

Потерпевшая скончалась, убийца предстанет перед судом.

В августе прошлого года мужчина пил в квартире вместе с двумя женщинами. Когда между ним и одной из женщин возникла ссора, переросшая в драку, мужчина подхватил ее на руки и сбросил с балкона пятого этажа. Сразу после этого он спустился на улицу, подошел к лежащей на земле женщине и, убедившись, что ее смерть неминуема, ушел.

Потерпевшая скончалась в реанимационном отделении городской больницы Кумертау. Уголовное дело находится в суде, сообщается на сайте Верховного суда РБ.