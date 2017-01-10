Двое жителей Башкирии до смерти забили шумного соседа

Следственными органами завершено расследование уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В одном из сел Архангельского района днем 8 августа прошлого года двое пьяных 31-летних мужчин забежали во двор к ссорящимся между собой соседям, которые тоже были пьяны. Они избили одного из них за "шум". Спустя пару дней 46-летний потерпевший скончался дома от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Архангельский райсуд, сегодня состоялось первое слушание, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.