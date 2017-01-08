В Башкирию пришла эпидемия гриппа и ОРВИ

Превышение эпидпорога наблюдается среди всего населения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РБ.

На первой неделе нового года по республике заболели около 24 тысяч человек, из них более семи тысяч — в Уфе. При лабораторном исследовании специалисты обнаружили грипп «Гонгконг», а также вирусы негриппозной этиологии.

Чтобы защититься от болезни, напоминают медики, необходимо сократить время пребывания в местах массового скопления людей, по возможности пользоваться маской, избегать тесных контактов с больными, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, использовать по назначению врача препараты, повышающие иммунитет.