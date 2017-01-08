«Уфа-Алиса» в Майкопе уступила местному «АГУ-АДЫИФ»

Башкирские гандболистки не сумели прервать серию поражений в чемпионате страны.

В первой половине матча на площадке шла равная борьба с минимальным преимуществом хозяек паркета. Но во второй команда из Майкопа добавила агрессии и одержала победу – 28:24.

Самой результативной в составе «АГУ-АДЫИФ» стала Лада Самойленко, реализовавшая 12 атак из 18. В стане «Алисы» отличилась Алина Иринина – шесть мячей.

Пока подопечные Игоря Саранца не одержали в чемпионате суперлиги ни одной победы в 11 играх.

Следующий матч уфимки проведут завтра в Краснодаре против местной «Кубани», сообщает всероссийская федерация гандбола.