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10.01.17 | 14:48 НОВОСТИ | Архив новостей
«Уфа-Алиса» в Майкопе уступила местному «АГУ-АДЫИФ»
Башкирские гандболистки не сумели прервать серию поражений в чемпионате страны.
В первой половине матча на площадке шла равная борьба с минимальным преимуществом хозяек паркета. Но во второй команда из Майкопа добавила агрессии и одержала победу – 28:24.
Самой результативной в составе «АГУ-АДЫИФ» стала Лада Самойленко, реализовавшая 12 атак из 18. В стане «Алисы» отличилась Алина Иринина – шесть мячей.
Пока подопечные Игоря Саранца не одержали в чемпионате суперлиги ни одной победы в 11 играх.
Следующий матч уфимки проведут завтра в Краснодаре против местной «Кубани», сообщает всероссийская федерация гандбола.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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