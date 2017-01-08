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10.01.17 | 14:24 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для всех отраслей
Первая в наступившем году ярмарка вакансий пройдет в Уфе 12 января, сообщает пресс-служба минтруда.
Свободные рабочие места предложат предприятия всех видов экономической деятельности. В их числе вакансии администратора, бетонщика, водителя, инженера, кондуктора, кондитера, кровельщика, каменщика, контролера, мастера, менеджера, облицовщика-плиточника, преподавателя, плотника, продавца, слесаря по ремонту автомобилей, сборщика мебели, сантехника, тракториста, токаря, электрогазосварщика, электрика и другие.
Посетители ярмарки смогут пройти компьютерную диагностику и получить консультации по профориентации. Все услуги оказываются бесплатно.
Ярмарка состоится с 10.00 до 12.00 в центре занятости населения города (бульвар Ибрагимова, 47/1).
Автор: Галина ПЕТРОВА
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