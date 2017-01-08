В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для всех отраслей

Первая в наступившем году ярмарка вакансий пройдет в Уфе 12 января, сообщает пресс-служба минтруда.

Свободные рабочие места предложат предприятия всех видов экономической деятельности. В их числе вакансии администратора, бетонщика, водителя, инженера, кондуктора, кондитера, кровельщика, каменщика, контролера, мастера, менеджера, облицовщика-плиточника, преподавателя, плотника, продавца, слесаря по ремонту автомобилей, сборщика мебели, сантехника, тракториста, токаря, электрогазосварщика, электрика и другие.

Посетители ярмарки смогут пройти компьютерную диагностику и получить консультации по профориентации. Все услуги оказываются бесплатно.

Ярмарка состоится с 10.00 до 12.00 в центре занятости населения города (бульвар Ибрагимова, 47/1).