В Башкирии воришка-сладкоежка украл с чужого двора мёд

При этом он оказался односельчанином пострадавшей владелицы двух банок меда.

Пенсионерка из села Мариинский Стерлитамакского района услышала ближе к ночи подозрительный шум во дворе. Не испугавшись, 66-летняя женщина вышла из дома, приблизилась к сараю и крикнула "Кто там?". То ли от испуга, а то ли от неожиданности, но таинственный незнакомец произнес свое имя. И в тот же миг буквально вылетел из темноты, едва не повалив пожилую женщину в сугроб.

Ошеломленная, она все же успела заметить, что обратившийся в бегство прихватил с собой две банки с медом. Придя в себя после случившегося, женщина позвонила в полицию.

Сладкоежку задержала прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа. К тому моменту подозреваемый, житель того же села, уже успел закопать похищенное в снег и при задержании делал вид, что не понимает в чем тут дело. Полицейские изъяли банки. Как выяснилось, воришка уже имел ранее проблемы с законом. В ближайшее время похищенное будет возвращено законной владелице.

Следственный отдел МВД России по Стерлитамакскому району возбудил уголовное дело по статье «грабеж», сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.