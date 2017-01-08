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10.01.17 | 09:17 НОВОСТИ | Архив новостей
Хоккеисты "Толпара" дважды встретились с "Авто"
После победы в первом матче уфимцы проиграли второй по буллитам.
Возобновился чемпионат Молодежной хоккейной лиги. Очередным соперником уфимского "Толпара" был "Авто" (Екатеринбург).
Оба поединка отличала упорная борьба на протяжении всего матча. Первый "Толпар" выиграл - 4:3. А вот во втором уже на старте оказался в роли догоняющего. Лишь под конец матча Михаил Котляревский сравнял счет. В итоге дело дошло до серии буллитов, которую лучше исполнили гости.
Набрав 4 очка, "Толпар" продолжает оставаться среди лидеров чемпионата.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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