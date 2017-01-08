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10.01.17 | 09:00 НОВОСТИ | Архив новостей
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет со "Спартаком"
Соперники ведут борьбу за попадание в плей-офф.
Под занавес регулярного чемпионата намного возрастает цена каждого очка. Москвичи, идущие на 13-м месте в конференции "Запад", шансов попасть в восьмерку команд, выходящих в плей-офф, пока не потеряли. Для решения задачи им необходимо побеждать в каждом поединке. На сегодня у "Спартака" 60 очков в 47 матчах, разница забитых и пропущенных шайб 103 - 113.
Положение юлаевцев, на первый взгляд, предпочтительнее - они занимают 5-е место в конференции "Восток", у команды 75 очков после 48 игр, разница шайб: 136 - 126. Но плотность в таблице "Востока" такова, что каждый матч может либо поднять команду вверх, либо отбросить назад. Учитывая тяжелый финиш, который предстоит юлаевцам, дома им необходимо набирать максимальное количество очков.
Между тем, стало известно, что лучший бомбардир уфимцев Теему Хартикайнен выбыл на срок от 4 до 6 недель после травмы, полученной в Тольятти. До конца чемпионата рассчитывать на него не приходится. Это вынудит тренеров пойти на перестановки в составе. Присоединились к команде нападающие Кирилл Капризов и Михаил Воробьев, вернувшиеся с молодежного чемпионата мира.
В нынешнем сезоне "Спартак" и "Салават Юлаев" уже встречались 17 ноября в Москве. Тогда юлаевцы были сильнее в овертайме - 4:3.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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