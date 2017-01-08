В Татышлинском районе убит таксист

Злоумышленники ехали грабить магазин.

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 января 38-летний таксист выехал по вызову в сторону Янаула с пассажирами 28 и 25 лет. Братья вызвали такси, чтобы, добравшись до Янаула, ограбить местный магазин. Для этого они прихватили с собой топор и ножницы по металлу.

По дороге таксист потребовал оплатить проезд и стал притормаживать. Пассажиры заявили, что деньги будут по прибытии на место. Таксист, остановив машину, попросил их выйти. Тогда они нанесли водителю смертельные ранения имевшимися у них инструментами.

Желая избавиться от убитого и автомобиля, злоумышленники поместили тело в багажник и продолжили путь, но не справились с управлением и съехали в кювет. После этого с места происшествия скрылись.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает следственный комитет РБ. Подозреваемые задержаны и находятся под страждей. В данный момент устанавливается причастность задержанных к подобным преступлениям на территории Башкортостана и соседних регионов. Следствие по делу проджолжается.