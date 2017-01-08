В Стерлитамаке при работе с газосварочным оборудованием погиб рабочий

Доследственную проверку сообщения о гибели работника одного из предприятий Стерлитамака проводит следственное управление республиканского следкома, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром 6 января сотрудник индивидуального предпринимателя, предоставлявшего предприятию в аренду спецтехнику, работал с газосварочным оборудованием возле нефункционирующего цеха. При резке демонтированного ротора от мельницы произошел хлопок, в результате чего мужчина скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.