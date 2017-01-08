В Уфе запретили эксплуатацию кальянной в жилом доме

Судебного решения о закрытии добилась прокуратура Советского района столицы.

В многоквартирном доме по улице Обской в кафе на первом этаже открыли кальянную. С жалобой на "нововведение" обратились жители дома, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

С учетом того, что кафе относится к категории общественных мест, где запрещено курение табака, прокурор района обратился в суд с иском о запрете кальянной. Суд согласился с доводами. Кроме того, материалы проверки были направлены в управление Роспотребнадзора, которое привлекло владельца кафе к административной ответственности.