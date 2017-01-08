В Башкирии за новогодние каникулы задержаны 686 пьяных водителей

Всего же инспекторами ДПС выявлено почти 20 тысяч нарушений ПДД.

Почти семь сотен водителей находились за рулем в пьяном состоянии. Сто человек управляли транспортом, не имея водительского удостоверения. Кроме этого, выявлено 297 выездов на встречку, 225 случаев непредоставления преимущества спецтранспорту, 849 случаев проезда на красный сигнал светофора, 877 нарушений требований дорожных знаков, 776 нарушений при перевозке детей.

Рекордсменами среди нарушений идут управление транспортом с техническими неисправностями (2140), нарушение правил остановки и стоянки (4175) и управление транспортном с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением госномерами (4189). Не остались в стороне и пешеходы – с их стороны выявлено 700 нарушений.

Весомый «вклад» в список нарушений внесло превышение скорости – порядка 5 тысяч случаев, выявленных видеокамерами, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.