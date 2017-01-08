В Уфе полиция разыскивает 18-летнего Никиту Ожегова

Житель Сипайлово пропал 25 декабря прошлого года, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Вечером 25 декабря 2016 года молодой человек вышел из маршрутки «Лада Ларгус» (Уфа – Красная Горка) с неизвестным мужчиной на остановке Нимислярово. После этого о местонахождении парня ничего неизвестно.

Его рост180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие, нос прямой, губы пухлые, имеется родинка над губой. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, черную вязаную шапку, синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосками. С собой на плече нес черную матерчатую сумку.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Никиты Ожегова, необходимо обратиться в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Уфе по телефону (347) 236-78-66.