В Уфе повысили плату за детский сад и лишили льгот многодетных

Плата за детский сад в Уфе повысилась с 1 января почти на 9 процентов. Соответствующее постановление подписал глава администрации столицы Ирек Ялалов.

Стандартный 12-часовой день пребывания малыша в дошкольном учреждении обойдется родителям в 126 рублей, в месяц это около 2,5 тыс. рублей. Плата за посещение круглосуточной группы составит 146 рублей в день, семейной группы - в 111 рублей.





Кроме того, с января лишены льгот многодетные семьи. При оплате за детсад 50-процентную скидку будут иметь только малоимущие – те, у кого среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума.





В других муниципалитетах решение об изменении платы за детский сад также принимают местные власти.