«Уфа-2001» заняла второе место на всероссийском турнире в Екатеринбурге

Рождественские юношеские состязания прошли на паркете манежа «Урал».

За главный приз боролись шесть команд. Турнир прошел по круговой системе. Уфимские юноши уступили лишь однажды – в первом туре сверстникам из Томска (1:2), которые стали в итоге победителями соревнований. Дальнейшие встречи вышли успешными. Подопечные Александра Скоробогатова поочередно одолели курганский «Тобол» (1:0), хозяев турнира (2:0), красноярский «Енисей» (3:1) и екатеринбуржскую «Юность» (3:1).

- Прежде всего, нашей задачей было посмотреть различные игровые схемы, поэкспериментировать с составом, - цитирует наставника «Уфы-2001» Александра Скоробогатова официальный сайт нашего клуба. - Нам это удалось, по ходу турнира все ребята получили достаточно игрового времени. Что касается результата, то в первом матче мы уступили «Томи», но затем в каждом поединке прибавляли и одержали четыре убедительные победы. Неплохо проявили себя в атаке, а наши нападающие Заплахов и Андреев стали лучшими бомбардирами турнира. Второе место – удачный итог, хотя мы не преследовали здесь турнирных задач. А игрой команды и ее самоотдачей на поле я, безусловно, доволен.