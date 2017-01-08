В Башкирии с начала года в ДТП погибли 20 человек

133 человека получили травмы, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 79 аварий, в которых погибли 20 человек и 133 травмированы. Ряд аварий произошел из-за дорожных условий, к примеру – выезд на встречу в результате потери управления.

За тот же период времени дорожным и коммунальным службам со стороны госавтоинспекции выдано более двух с половиной тысяч предписаний на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети. За их неисполнение уже составлено 156 протоколов в отношении должностных лиц.