Житель Белорецка подозревается в изготовлении наркотика

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09.01.17 «Салават Юлаев» снова проиграл в Тольятти «Ладе» 4:2

09.01.17 Коммунальные тарифы в Башкирии в 2017 году вырастут на 8,3–14,9%