В Уфе опер требовал взятку с сотрудника ГИБДД

Бывший оперуполномоченный оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РБ обвиняется по статье «покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения».

В прошлом году инспектор подозревался в коррупции, в связи с чем была проведена проверка. Факт не подтвердился, однако сотрудник подразделения собственной безопасности потребовал от инспектора 27 тысяч рублей, якобы для передачи своему начальству.

Злоумышленника задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов. Свою вину он не признал. В июле он был уволен со службы. Уголовное дело будет направлено в Советский райсуд столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.