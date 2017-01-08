Полузащитник Иван Пауревич возвращается в «Уфу»

Хорватский легионер присоединится к башкирской команде на кипрском УТС.

Пауревич уже выступал за «Уфу» в 2014-2016, проведя 61 матч в чемпионате и кубке России, забив пять мячей. В том числе на счету хорвата два гола в важнейшем матче 30 тура прошлого сезона, в котором «Уфа» одержала победу над московским «Спартаком» и сохранила место в РФПЛ.

В июне 2016 года 25-летний полузащитник перешел в клуб чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун», с которым подписал трехлетний контракт. Но в итоге практически не имел игровой практики.

Помимо Пауревича на кипрский сбор привлечены воспитанники уфимского футбола, игроки нашей молодежки - вратарь Глеб Ефимов и защитник Игорь Дивеев.

УТС пройдет с 11 по 22 января, сообщает официальный сайт нашего клуба.