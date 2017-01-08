В Уфе ребёнок пострадал в машине, сдававшей назад

Происшествие случилось 8 января на улице Запотоцкого.

Водитель «Киа Соул», двигаясь задним ходом, столкнулся с «Рено Каптур». Сотрясение головного мозга получила пятилетняя девочка, которая находилась в салоне «Киа». После оказания медпомощи она была отпущена домой.

За прошедший день в регионе зарегистрировано девять ДТП, в которых два человека погибли и 17 получили травмы, сообщает республиканская госавтоинспекция.