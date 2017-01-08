В Башкирии в ДТП погибли две пассажирки «семёрки»

Авария произошла вечером 8 января в Аургазинском районе.

На автодороге Уфа – Оренбург житель Стерлитамакского района, управляя «ВАЗом» седьмой модели столкнулся на встречке с автомобилем «Ford C-Max». На месте происшествия скончалась 47-летняя пассажирка отечественной легковушки. Позже в больнице скончалась 14-летняя пассажирка.

Травмы получили виновник ДТП, двое его несовершеннолетних пассажиров, водитель иномарки и три его пассажира, в том числе 11-летняя девочка, сообщает республиканская госавтоинспекция.