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09.01.17 | 11:13 НОВОСТИ | Архив новостей
«Урал» в трёх партиях уступил в Белгороде местному «Белогорью»
Фото: volleyufa.ru
Соперник взял убедительный реванш за декабрьское поражение в Уфе.
Борьба во встрече имела место лишь во второй партии. В итоге самая титулованная команда России довольно быстро записала себе в копилку три турнирных очка – 3:0 (25:20, 25:23, 25:17).
Самыми результативными в стане «Белогорья» стали Дмитрий Мусэрский (16 очков), Тарас Хтей и Максим Жигалов (по 11). У «Урала» десять очков набрал Егор Феоктистов.
Несмотря на поражение, наша команда сохранила шестую позицию в суперлиге. Следующий матч для «Урала» станет домашним. 14 января уфимцы принимают аутсайдера чемпионата страны – краснодарское «Динамо», сообщает всероссийская федерация волейбола.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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