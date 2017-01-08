«Урал» в трёх партиях уступил в Белгороде местному «Белогорью»

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Соперник взял убедительный реванш за декабрьское поражение в Уфе.

Борьба во встрече имела место лишь во второй партии. В итоге самая титулованная команда России довольно быстро записала себе в копилку три турнирных очка – 3:0 (25:20, 25:23, 25:17).

Самыми результативными в стане «Белогорья» стали Дмитрий Мусэрский (16 очков), Тарас Хтей и Максим Жигалов (по 11). У «Урала» десять очков набрал Егор Феоктистов.

Несмотря на поражение, наша команда сохранила шестую позицию в суперлиге. Следующий матч для «Урала» станет домашним. 14 января уфимцы принимают аутсайдера чемпионата страны – краснодарское «Динамо», сообщает всероссийская федерация волейбола.