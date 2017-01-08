Ильдар Абдразаков стал лауреатом премии Casta Diva

Оперный певец из Башкортостана Ильдар Абдразаков удостоен всероссийской престижной премии Casta Diva, сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.

Знаменитый бас победил в номинации «Певец года». Он виртуозно исполнил партию Филиппа II в опере «Дон Карлос» на сцене Большого театра , а также сразу четыре роли в опере «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха на сцене Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

К слову, 40-летний певец обладает званием «Лучший бас мира», успешно выступает на сценах Европы и США.

Премия «Casta Diva» присуждается c 1996 года исключительно оперным постановкам и артистам.