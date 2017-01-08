Игрок «Уфы-молодёжной» Данила Емельянов вызван в юношескую сборную России

Наш полузащитник попал в предварительную заявку для участия в международном турнире в Минске.

За победу в турнире «Кубок Развития» поборются 12 команд в возрастной категории U-17. На групповой стадии россияне поборются со сверстниками из Бельгии, Молдовы и Армении.

Подготовку к турниру наша юношеская сборная начнет уже завтра. В предваряющем соревнования учебно-тренировочном сборе примут участие 23 игрока, 20 из которых попадут в итоговую заявку на «Кубок развития».

Помимо уфимца Данилы Емельянова в состав российской сборной вошли представители ЦСКА, столичных команд «Динамо», «Локомотива», «Спартака», «Чертаново» и «Строгино», а также игроки казанского «Рубина» и питерского «Зенита».

Предстоящий турнир в Минске станет одним из этапов подготовки нашей сборной к Элитному раунду чемпионата Европы-2017, сообщает Российский футбольный союз.