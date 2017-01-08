«Уфимец» дважды на своей площадке уступил «Уралмашу» из Екатеринбурга



Фото: ufimets.ru

Баскетбольные встречи прошли в рамках первенства страны среди команд суперлиги.

В первом матче гости создали отрыв уже к перерыву – 42:34, а затем довели игру до победы – 73:66. Самым результативным в составе «Уфимца» стал Максим Пылаев, набравший 17 очков.

Во втором матче после двух четвертей на табло горели 38:35 в пользу «Уралмаша». К финальному свистку екатеринбуржцы только увеличили отрыв – 88:74. На сей раз в «Уфимце» отличился Роман Пахнюк – 19 очков.

После 16 проведенных матчей наша команда занимает четвертое место в первенстве страны. Следующие игры «Уфимец» проведет также на своей площадке. 11-12 января подопечные Руслана Бокова примут «Нефтехимик» из Тобольска, сообщает Российская федерация баскетбола.