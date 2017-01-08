Антон Бабиков занял восьмое место на этапе кубка мира в Оберхофе

В Германии завершился четвертый этап планетарных биатлонных соревнований.

В масс-старте на 15 километров первенствовал немец Симон Шемпп. Второе место занял его соотечественник Эрик Лессер, а замкнул тройку призеров француз Мартен Фуркад. Уфимец Антон Бабиков стал лучшим из россиян, показав восьмой результат. С двумя промахами он отстал от Шемппа на 53 секунды.

- В каждой гонке здесь я чувствовал себя по-разному, - цитирует Бабикова championat.com. - В целом доволен, выступил на «четверку», все-таки это был мой первый Оберхоф. Здесь есть определенные места на трассе, где можно прибавлять и обгонять.

Впервые за четыре этапа кубка мира сезона 2016/2017 в Оберхофе россияне ни разу не сумели завоевать призовое место.

В общем зачете с большим отрывом продолжает лидировать Фуркад. Бабиков отстает от француза на 337 очков и занимает 11 позицию.

Следующий этап кубка мира пройдет в Рупольдинге. Тренерский штаб уже объявил состав сборной, в которую вновь вошел Антон Бабиков.