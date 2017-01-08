В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке

Информация об этом была выявлена следственными органами в ходе мониторинга СМИ. По данному факту организована доследственная проверка.

В Давлеканово 3 января пятилетний мальчик катался на горке и ударился головой. Спустя пару дней он скончался. Мать ребенка утверждает, что медперсонал городской больницы недооценил тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в Уфу, однако несмотря на оказанную медпомощь, он скончался.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего - причины смерти мальчика, а также лицо или лица, причастные к последствиям, сообщает следком республики.