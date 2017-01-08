"Салават Юлаев" проиграл в Тольятти "Ладе" - 2:4

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Лада" (Тольятти) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:2 (2:1; 1:1; 1:0). Шайбы забросили: С. Бочаров (3-я мин.), А. Мастрюков (6), С. Демагин (26), А. Шенфельд (57) - у хозяев; А. Логинов (14, бол.), Т. Мертл (26) - у гостей.

"Салават Юлаев" вновь проиграл в Тольятти одному из аутсайдеров - "Ладе". Уже в начале матча уфимцы позволили хозяевам создать неплохой задел в счете, пропустив дважды. После этого волжане перевели матч в спокойное русло и методично довели его до победы.

Само по себе поражение обидно, но это еще полбеды. По ходу игры получил серьезную травму и выбыл на неопределенный срок один из лидеров юлаевской атаки, финн Тему Хартикайнен. Его потерю несколько компенсирует то, что уже в следующем матче к команде должны присоединиться герои молодежного чемпионата мира, форварды Кирилл Капризов и Михаил Воробьев.