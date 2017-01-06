В Башкирии идёт зимняя спартакиада

В Башкортостане продолжается Республиканская Спартакиада по зимним видам спорта. Она стартовала 2 января.

Организатором Спартакиады выступает Министерство молодежной политики и спорта республики. Четвертого января на базе СОК «Трамплин» состоялись соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. В них участвовали около 30 спортсменов, сообщает минспорта.



Победителем Республиканской Спартакиады стал кандидат в мастера спорта Никита Кудрявцев (Уфа). На втором месте кандидат в мастера спорта Владислав Кокрин, на третьем – кандидат в мастера спорта Даниэль Шарипов.



Республиканская Спартакиада по зимним видам спорта приурочена к Неделе большого хоккея, которая пройдет с 15 по 22 января.



Медали республиканского спортивного форума разыграют более 700 юных спортсменов в биатлоне, фигурном катании, хоккее, хоккее с мячом, горнолыжном спорте, сноуборде, шорт-треке, лыжных гонках, фристайле, спортивном ориентированим, лыжном двоеборье и прыжках на лыжах с трамплина.



Основная часть соревнований (хоккей, хоккей с мячом, фигурное катание, сноуборд, шорт-трек, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина) пройдет в Уфе. Победителей и призеров в спортивном ориентировании будут выявлять в Уфимском районе, а представители горнолыжного спорта будут соревноваться на территории ГЛЦ «Мраткино» (Белорецкий район).



Программа соревнований Спартакиады открылась 2 января состязанием юных фигуристов.

Автор: Эльза ИСКУЖИНА