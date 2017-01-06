Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы

С начала сезона из города вывезено более миллиона кубометров снежной массы. В прошлом году такой показатель был достигнут лишь к началу февраля.

За прошедшие сутки из столицы вывезли более 27 тысяч кубометров снега, снегоуборочные машины сделали свыше двух тысяч рейсов.

Для борьбы с последствиями снегопада дополнительные самосвалы, грейдеры и тракторы выделили предприятия промышленного, дорожного и строительного комплексов – это более сотни единиц техники.

В ближайшие два дня в столице снова возможны снегопады, гололед, метель, сообщает пресс-служба городской мэрии.