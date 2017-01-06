Житель Бирска, уходя из гостей, прихватил с собой два телевизора и две шубы

34-летний ранее судимый за грабеж мужчина задержан, ведется работа по возврату имущества, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Вечером 5 января бирянин по дороге домой познакомился на улице с мужчиной и пригласил его домой. Там они оба выпили, а на следующее утро, гостеприимный горожанин проснулся и не обнаружил ни собутыльника, ни двух телевизоров и двух шуб.

Потерпевший обратился в полицию. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его – им оказался 34-летний местный житель. Как оказалось, ранее злоумышленник был судим за грабеж.