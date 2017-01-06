Уфимец Кирилл Капризов вошёл в символическую сборную молодёжного чемпионата мира по хоккею

07.01.17 Сегодня - Рождество Христово

07.01.17 В Кумертау и Белебее созданы территории опережающего развития

07.01.17 В связи с понижением температуры в Башкирии развернуты три полевые кухни

07.01.17 Митрополит Никон поздравил жителей Башкирии с Рождеством

07.01.17 Ограничено движение большегрузов на автодороге Самара-Уфа-Челябинск с 1548 по 1780 км

07.01.17 Коммунальные тарифы в Башкирии в 2017 году вырастут на 8,3–14,9%