Под Уфой в автокатастрофе погибли три человека. Четверо ранены

ДТП произошло сегодня вечером на 1330-м километре автодороги Москва - Уфа возле деревни Вавилово.

"Сейчас я месте на месте происшествия, здесь столкнулись "Лада Калина" и "Киа Спортейдж". В результате аварии погибли три и получили травмы различной степени тяжести четыре человека", сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.





Как стало известно, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и 37-я бригада Демской подстанции скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.