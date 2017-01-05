В Уфе иллюминацию на улице Ленина протянут до "Уфа-Арены"

Световые конструкции-перетяжки появятся в ближайшие дни на участке улицы Ленина от улицы Революционной до бульвара Ибрагимова, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

До этого светодиодная иллюминация действовала от улицы Пушкина до улицы Революционной. В связи с предстоящей в середине января Неделей звезд хоккея Континентальной хоккейной лиги ее было решено смонтировать и на участке перед ледовым дворцом "Уфа-Арена".

Иллюминация выполнена как витой диагональный узор и может использоваться в любой сезон года. Светодиодные лампы в составе 15 конструкций-перетяжек имеют низкое энергопотребление. К Неделе звезд хоккея светодиодные ленты будут дополнены подсвечивающимися гербами КХЛ.