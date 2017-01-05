В Башкирии резко ухудшится погода

Снегопады, метель, порывистый ветер ожидаются в республике в ближайшие три дня, сообщает Башгидрометцентр.

Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура 6 января составит 1 - 6 градусов мороза с понижением в последующие дни. 7 января похолодает до 5 - 10, местами до 18 градусов ночью и 2 - 7, местами до 12 градусов днем. 8 января температура достигнет 7 - 12, местами 20 градусов ночью и 2 - 7, местами 13 градусов днем. Все эти дни ожидается обильный снегопад, метели, снежные заносы.

Добавим, что на первой рабочей неделе наступившего года морозы достигнут 19 - 24 градусов.