В Башкирии на трассе загорелся туристический автобус

Автобус, перевозящий туристов, загорелся на автотрассе в Белорецком районе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вчера около шести часов вечера. На 105-м километре трассы Уфа - Магнитогорск горел автобус "тойота-коастер", в котором ехали туристы. Экскурсионный автобус принадлежал частному перевозчику.

На место выехали две пожарные машины и восемь человек личного состава. В 18.51 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.