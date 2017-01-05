В Башкирии в местах праздничных гуляний развернуты полевые кухни

Три полевые кухни развернули в местах массовых праздничных гуляний сотрудники Главного управления МЧС России по республике, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кухни, предлагающие всем желающим горячий чай, работают в этнопарке "Ватан" в районе Конгресс-холла в Уфе и на центральных елках в Илишевском и Куюргазинском районах. Их появление вызвано ухудшением погодных условий и, в частности, понижением температуры воздуха. Работать кухни будут до окончания праздничных каникул.

В пресс-службе пояснили, что при необходимости спасатели в короткие сроки развернут в городах и районах республики еще 29 полевых кухонь.