Митрополит Никон поздравил жителей Башкирии с наступающим Рождеством

Праздничные богослужения по случаю Рождества Христова пройдут в ночь с 6 на 7 января во всех храмах республики, сообщили в Уфимской епархии.

В связи с праздником верующих поздравил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. "Родившийся Спаситель возвращает нам свет истины, нами потерянный, возвращает правду, у нас похищенную, возвращает безопасность, нас оставившую, - говорится в поздравлении. - Он родился, чтобы низложить всех врагов нашего Спасителя, воцарить всюду радость и мир, и для нас нет большей славы, как побеждать собственные грехи, владычествовать над желаниями своего сердца, созидать мир и братство среди людей".

Митрополит также подчеркнул, что это особенно актуально для жителей республики, где православные живут бок о бок с братьями-мусульманами.