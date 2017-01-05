В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги

В 2016 году выполнены работы по капремонту дорожно-уличной сети столицы на площади более 250 тысяч «квадратов», сообщает пресс-служба городской администрации.

Наиболее крупными участками дорожной сети стали улица Первомайская (от Мира до Невского), участок Западной автодороги протяженностью 6,5 километров, улица Авроры в районе Республиканского перинатального центра, улицы Районная и Дмитриева, улица Школьная (поселок Чесноковка), участок Кирова от (Амурской до Губайдуллина), Губайдуллина, Амурская, Чапаева, Крестьянская, Батырская (от Кувыкина до заезда к санаторию «Салют») и другие.

Сделан ремонт проезжей части старого Затонского моста через реку Белую в створе улицы Галле, ремонт подхода к мостовому переходу через реку Белую (пересечение улиц Галле - Пархоменко).