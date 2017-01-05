В ДТП в Уфимском районе погиб 84-летний пенсионер

Происшествие зарегистрировано в минувший четверг.

Вечером в селе Зубово уфимец за рулем «Вортэкс Эстина» совершил наезд на 84-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Вчера, 5 декабря на дорогах республики зарегистрировано десять ДТП, в которых два человека погибли и десять получили травмы.