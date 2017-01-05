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06.01.17 | 10:23 НОВОСТИ | Архив новостей
В ДТП в Уфимском районе погиб 84-летний пенсионер
Происшествие зарегистрировано в минувший четверг.
Вечером в селе Зубово уфимец за рулем «Вортэкс Эстина» совершил наезд на 84-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Вчера, 5 декабря на дорогах республики зарегистрировано десять ДТП, в которых два человека погибли и десять получили травмы.
Автор: Марат САТТАРОВ
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