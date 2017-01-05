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06.01.17 | 09:36 НОВОСТИ | Архив новостей
Молодёжная сборная России по хоккею стала третьей на чемпионате мира в Канаде
В матче за бронзовые медали россияне победили сборную Швеции в овертайме - 2:1.
Победив в овертвайме сборную Швеции - 2:1 (0:0; 1:1; 0:0; ОТ - 1:0), молодежная сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
Вновь весомый вклад в победу нашей команды внесли хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева". Капитан сборной Кирилл Капризов открыл счет после точной передачи Михаила Воробьева. Оба юлаевских нападающих установили рекорды для сборной России по результативности на молодежных чемпионатах мира: Капризов забросил 9 шайб, а Воробьев сделал 10 голевых передач.
Чемпионом мира стала сборная США, обыгравшая в финале Канаду по буллитам - 5:4.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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