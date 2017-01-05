"Салават Юлаев" выиграл в Казани у "Ак Барса" по буллитам - 2:1

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:2 (1:0; 0:0; 0:1; ОТ - 0:0; СБ - 0:1).

Шайбы забросили: А. Свитов (15-я мин.) - у хозяев; Э. Лисин (52) - у гостей.

Юлаевцы с первых минут избрали оборонительную модель игры, сознательно отдав хозяевам территорию. Главным звеном такой тактики стал шведский голкипер Сведберг, сыгравший практически безупречно.

Пропустив от бывшего одноклубника Свитова, уфимцы не отступили от тренерских наставлений. Остро контратакуя, они не раз были близки к успеху. Наконец, усилия партнеров точно завершил Энвер Лисин.

Выдержав финишный штурм хозяев, "Салават Юлаев" был ближе к успеху в овертайме, но финн Теему Хартикайнен не реализовал верный момент. Зато в серии послематчевых буллитов вновь блеснул Сведберг, а Степан Хрипунов уверенно реализовал свою попытку.

Юлаевцы взяли в Казани очень важные два очка, прервав серию из пяти поражений.