В Уфе задержан автомобильный вор

Пока злоумышленник складывал в пакет ценные вещи, владелец вызвал полицию и вместе со стражами порядка подошел к машине...

Вчера 45-летний уфимец вышел покурить на улицу и увидел, что на месте водителя в его машине сидит неизвестный мужчина. Горожанин позвонил в полицию и на место прибыл ближайший экипаж ППС.

Вместе с сотрудниками полиции владелец подошел к машине. В салоне незнакомец спокойно складывал в пакет магнитолу, тахограф, компрессор и даже гаечные ключи.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 54-летний уфимец. Его доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на кражу», сообщает пресс-служба МВД по РБ.