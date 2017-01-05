Вступил в силу федеральный закон о поддержке семей с детьми, инициированный Госсобранием Башкирии

Президент России Владимир Путин одобрил изменения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», инициированный Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан.

Федеральным законом вносятся изменения, касающиеся перечня документов, необходимых для направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Согласно им, государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество будет удостоверяться выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Как пояснили в пресс-службе парламента региона, одобренная норма устанавливает механизм контроля за исполнением обязательств по оформлению жилого помещения в общую собственность лицом, получившим сертификат.

– Это первая наша законодательная инициатива, которая получила поддержку в новом созыве Государственной Думы и приобрела статус федерального закона, – подчеркнул председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – На подходе еще несколько наших законопроектов, уже одобренных в различных чтениях. По итогам работы предыдущего созыва, парламента Башкортостана стал лидером по количеству законопроектов поддержанных федеральным парламентом. И сейчас практически на каждом заседании мы вносим один-два законопроекта. Эта работа будет одной из приоритетных и в период предстоящей весенней сессии.