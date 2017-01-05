В Уфе продолжат сносить незаконно построенные гаражи

В Уфе продолжится реализация программы по сносу незаконно установленных металлических гаражей, которые портят внешний облик города и загромождают территории, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Стартовал второй этап программы: теперь внимание будет уделено дворовым территориям и межквартальным проездам.

Металлические гаражи, в основном, были установлены во дворах домов до 1980 года постройки. Проезды этих дворов проектировались узкими, без устройства мест для парковки автомобилей, и автовладельцы на «свободных» местах устанавливали металлические гаражи.

Как показала проведенная инвентаризация, большинство гаражей не только были установлены незаконно, но и использовались не по назначению – уфимцы хранят там свои старые вещи и разный хлам.

За минувший год было снесено около трех тысяч незаконно установленных металлических боксов. Убраны практически все самовольно установленные гаражи возле школ и детских садов, уточняет пресс-служба.