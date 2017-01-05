В Уфимском районе подросток умер, пытаясь изобразить фокус с баллончиком бытового газа

Происшествие случилось 4 января.

В селе Михайловка двое 12-летних мальчика купили в магазине три баллончика с бытовым газом. Один из ребят решил устроить огненное шоу и набрал в рот газ, однако после этого потерял сознание. Ребенка обнаружили взрослые и госпитализировали его, но, несмотря на оказанную медпомощь, спасти его не удалось.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, баллончики изъяты, точные причины смерти ребенка покажет судмедэкспертиза, сообщает следком республики.