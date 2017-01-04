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05.01.17 | 12:23 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии три человека погибли в столкновении «Рено» и «Форда»
ДТП произошло 4 января в Белорецком районе.
Днем на автодороге Уфа – Инзер – Белорецк житель Стерлитамака за рулем «Логана» при повороте не справился с управлением, автомобиль занесло на встречку, где произошло столкновение с «Фьюжном». Авария унесла жизни водителя «Форда» - жительницы Межгорья, 1967 года рождения, и двух пассажиров «Рено» - женщины, 1964 года рождения и мужчины, 1961 года рождения. Водитель и два пассажира «Рено», а также пассажир «Форда» госпитализированы с различными травмами.
За прошедший день в республике зарегистрировано семь ДТП, в которых три человека погибли и 12 получили травмы, сообщает ГИБДД региона.
Автор: Марат САТТАРОВ
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